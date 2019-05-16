المالية تجري قرعة على 60 تأشيرة حج للعاملين بالوزارة والجهات التابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الخميس، إنها أجرت القرعة العلنية لتأشيرات الحج لهذا العام لاختيار العاملين من الوزارة والجهات التابعة لها والذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات الحج.

وأضافت الوزارة أن إجراء القرعة جاء بعد موافقة اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء على تخصيص 60 تأشيرة حج للعاملين بوزارة المالية والجهات التابعة لها.

وذكرت الوزارة أنها وضعت حدا أدنى للمشاركة لكل جهة بعدد تأشيرة واحدة، وذلك ضمانا لتمثيل كل الجهات التابعة لها في المشاركة مع حجاج هذا العام، على أن يتم توزيع باقي التأشيرات على الجهات التابعة للوزارة حسب نسبة الطلبات المقدمة من العاملين بكل جهة.

وقال طارق عوض مدير عام العلاقات العامة ورئيس لجنة الحج بوزارة المالية، إن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام 15 جهة تابعة لوزارة المالية تم منح كل منها تأشيرة أساسية، وتم توزيع باقي التأشيرات وعددها 45 تأشيرة على الجهات بما يتناسب مع عدد الطلبات المقدمة من العاملين بها.

وأضاف عوض أنه تم تخصيص 10 تأشيرات للعاملين المحالين على المعاش هذا العام، فيما بلغ نصيب العاملين من التأشيرات بمصلحة الضرائب العامة 13 تأشيرة، وحصلت مصلحة الجمارك على 12 تأشيرة، كما حصلت مصلحة الضرائب على القيمة المضافة على 4 تأشيرات.

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كما حصل قطاع الحسابات والمديريات المالية على 4 تأشيرات، ومصلحة الضرائب العقارية على 3 تأشيرات، وقطاع مكتب الوزير على تأشيرتين، وتم تخصيص تأشيرة واحدة لكل من قطاع الأمانة العامة، وهيئة الخدمات الحكومية، وقطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنة الإدارة المحلية، وفقا لعوض.

وتم أيضا تخصيص تأشيرة واحدة لكل من قطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية، وقطاع التمويل، وقطاع الحسابات الختامية، ومصلحة الخزانة العامة، بالإضافة إلى 3 تأشيرات تتقاسمها هذه الجهات بنظام القرعة فيما بينها ليكون إجمالي التأشيرات 60 تأشيرة.

وذكر عوض أنه تم اختيار أفضل العروض لتنفيذ التأشيرات والتي نتج عنها فوز إحدى الشركات المتقدمة طبقا للمعايير الفنية والمالية والتي تم اختيارها من بين 16 شركة.

وأضاف عوض أنه تكريمًا للعاملين المحالين على المعاش ولم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الحج ضمن القرعة هذا العام وليس لهم فرصة المشاركة في العام المقبل، يجري حاليًا التواصل مع الجهات السعودية لتيسير الحصول على عدد من تاشيرات الحج تمنح لهذه الحالات.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ هذه التأشيرات فور الحصول عليها مع المجموعة الأولى بذات برنامج الرحلة، وهو تقليد يتم إجراؤه كل عام.