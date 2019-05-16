264 طربة حشيش.. ضبط 6 أشخاص بتهمة حيازة مخدرات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على 6 عاطلين لاتجارهم في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم 264 طربة لمخدر الحشيش و7 آلاف قرص مخدر، قبل توزيعها على عملائهم.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط 6 عاطلين لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها بدوائر أقسام شرطة "أول العامرية، برج العرب، ثالث المنتزه"، في حملة أمنية مكبرة للقبض عليهم.

وبتفتيش المتهمين عُثر بحيازتهم على 264 طربة لمخدر الحشيش وزنت 41,400 كيلو جرام، و7,200 قرص مخدر، قبل توزيعها على عملائهم بدوائر أقسام المدينة.

تحرر المحضر اللازم للواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات وطلب تحريات المباحث.