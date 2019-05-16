مصر تتصدر.. الإفتاء: موضوعات المرأة تمثل 25% من الفتاوى في العالم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية أن موضوعات "فتاوى المرأة" تمثل (25%) من إجمالي موضوعات الفتاوى على مستوى العالم.

جاء ذلك في تحليل المؤشر لأكثر من (5 آلاف فتوى) خاصة بالمرأة على مستوى العالم بشكل عام، وفتاوى رمضان منها بشكل خاص.

وكشف مؤشر الفتوى أن مصر تصدرت فتاوى المرأة بنسبة (45%)؛ وذلك نظرًا لنشاط الهيئات الدينية الرسمية والرد على كل ما يهم المرأة المسلمة في كافة مجالات الدين، بجانب تخصيص مفتيات من النساء وإتاحة أقسام بالمواقع المتخصصة والصحف للرد على القضايا الخاصة بالمرأة. ولفت المؤشر إلى أن الدول العربية والخليجية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة (40%).

وأوضح مؤشر الإفتاء أن فتاوى المرأة في الدول الأجنبية جاءت في المرتبة الأخيرة بنسبة (15%)، لافتًا إلى أن طبيعة المجتمعات الأجنبية وقلة أعداد المفتين وعدم وجود مرجعية دينية كل هذه العوامل مثلت عائقًا أمام ارتفاع نسب الفتاوى الخاصة بالمرأة في تلك المجتمعات.