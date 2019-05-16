ضبط المتهمين بالسطو على صاحب شركة وسرقة 400 ألف جنيه بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بالتنسيق مع أجهزة أمن الدقهلية تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي بالإكراه من صاحب شركة لتجارة الدخان بالدقهلية.

تلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من "مالك شركة لصناعة وتجارة الدخان، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية بأنه أثناء عودته من مدينة دكرنس مستقلًا سيارته "ملاكي" قيادة سائق وبرفقتهما صديق له بالطريق الزراعي بدائرة المركز اعترضهم بعض الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وهددوهم ببندقية آلية وطبنجة ولدى مقاومته لهم اعتدى عليه أحدهم بآلة حادة فأصابه واستولوا على السيارة وبداخلها مبلغ 400 ألف جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (8 أشخاص) مقيمين بدائرة قسم ثان المنصورة، لعلم أحدهم باعتياد المجنى عليه التردد أسبوعيًا على أحد التجار بمدينة دكرنس وبحوزته مبالغ مالية كبيرة وبقائه في ساعة متأخرة من الليل فاتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة وأمدهم بالمعلومات واتصل بهم عقب مغادرة المجنى عليه فقاموا باستقلال سيارة ميكروباص خاصة بأحدهم وقطعوا الطريق على المجنى عليه وهددوه بأسلحة نارية وبيضاء وأحدثوا إصابته واستولوا على السيارة والمبلغ المالي.

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وعقب تقنين الإجراءات أُعدت أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة لذات العيار- فرد خرطوش- طبنجة صوت- سلاح أبيض "سكين"- 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن سيارة المجني عليه ومبلغ 204 آلاف جنيه من المبلغ المستولى عليه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وسيارة أخرى ملاكي الدقهلية، وأكدوا أن المبلغ المستولى عليه 300 ألف جنيه فقط وإنفاقهم باقي المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.