‎البيئة: تطوير مصنعي بيلا وسيدى سالم بكفر الشيخ ضمن منظومة النظافة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

طورت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة مصنعي تدوير المخلفات "بيلا وسيدى سالم" بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ خاصة في المدن الأكثر تكدسا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس-، أنه يجرى حاليا رفع التراكمات من المصنعين، كما تم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى توريد معدات لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل تتمثل في مناخل وفواصل هوائية وتم رفع الطاقة الإنتاجية لكل مصنع لتصبح 460 طنا يوميا بدلا من 160 طنا يوميا في السابق، بالإضافة إلى نقل المرفوضات إلى مدفن مطوبس من خلال المعدات التي سبق تسليمها إلى محافظة كفر الشيخ.

وأشارت الوزارة إلى تقديمها الدعم الفني من خلال البرنامج الوطنى بالمحافظة لتطوير منظومة النظافة بها ورفع كفاءتها وذلك عن طريق إعداد المخطط الرئيسي لإدارة منظومة المخلفات ووضع الخطط التشغيلية للمعدات والمساهمة فى إعداد كراسات الشروط والمواصفات لمناطق الخدمة التي يتم طرحها للقطاع الخاص كبداية لتطبيق منظومة المخلفات الجديدة والتى تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وتحفيز الاستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال عقد دورات تدريبية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وما تشمله من الجمع السكنى ونظافة الشوارع وإدارة مصانع التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية.