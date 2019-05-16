بالصور.. ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، برئاسة الدكتور أشرف توفيق، وكيل وزارة الصحة للطب البيطري بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالاشتراك مع مباحث التموين بالإبراهيمية، حملة تفتيشية بمركز الإبراهيمية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 600 كيلو دجاج، و183 لحوم مجمدة، وذلك بعد فك تجميدها لإعادة تعبئتها بتاريخ صلاحية واسم منتج جديد كدواجن ولحوم بلدية، بمجزر دواجن يدوي غير مرخص بمركز الإبراهيمية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والتحفظ على المضبوطات بمعرفة مباحث التموين تحت تصرف النيابة العامة.