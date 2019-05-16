يقظة ضابط وارتباك مجرم.. كواليس سقوط تاجر ترامادول في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حبه للمال وتحقيق ثورة طائلة بغض الطرف عن الطريقة دفعه لطرق باب عالم الإجرام عبر بوابة المخدرات، ظن الشاب العشريني أن خطته الشيطانية التي وضعها لترويج الأقراص المخدرة على عملائه لن تنكشف إلا ان يقظة رجال المباحث بالجيزة أنهت مغامرته الآثمة.

في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ترأس النقيب حسين معتز معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، دورية شرطية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم؛ وفق استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني بمختلف الشوارع والميادين.

وقع اختيار قائد الدورية الأمنية على منطقة المنيب المكتظة بالسكان، وفي أثناء مروره اشتبه النقيب حسين معتز في أحد الأشخاص يحمل حقيبة ولدى استيقافه بدت عليه علامات الارتباك.

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بتفتيش المشتبه به عُثر بحوزته على 1560 شريطا لعقار الترامادول المخدر، وسلاح ناري "طبنجة" ومبلغ مالي 6 آلاف و450 جنيها، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

أمام المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة أقر المتهم "عاطل 26 سنة" بحيازته للأقراص بقصد الاتجار، والمبلغ صيلة البيع، والسلاح للدفاع عن نشاطه غير المشروع.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة أحاله العميد أحمد وحيد مأمور قسم الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.