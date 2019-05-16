"القوى العاملة": توفير 200 ألف فرصة عمل داخل وخارج البلاد في 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 108 آلاف و839 فرصة عمل داخل البلاد، بالإضافة إلى 88 ألفًا و594 تعاقدًا بسوق العمل الخارجي وفقًا لواقع تصاريح العمل بالخارج للمرة الأولى، خلال 3 أشهر من أكتوبر إلى ديسمبر 2018.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة، أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، بلغ نحو 311 ألفًا و518 مسجلًا، فيما بلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل نحو 108 آلاف و839 فرصة.

وبحسب النشرة، بلغ المعينين من "الذكور 54 ألفًا و123، و27 ألفًا و167 إناث من حملة المؤهلات، ومن غير حملة المؤهلات 19 ألفًا و42 من الذكور، و7 آلاف و247 من الإناث، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة 1260، منهم 925 من الذكور، والإناث، و335 معاقًا".

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وقالت الوزارة إن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل في الخارج عن نفس المدة بلغت 88 ألفًا و594 تعاقدًا، منهم: "86 ألفًا و941 ذكورًا، و1653 إناثًا".

وجاءت المملكة العربية السعودية، في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، تليها الإمارات، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم لبنان، والبحرين، والجزائر، واليمن، وليبيا، وسوريا، كما احتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها قبرص، ثم اليونان، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 468 مصريا.

وأرسلت الوزارة، النشرة الربع سنوية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون مؤشرًا مبدئيًا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلي.

وأكدت الوزارة أن النشرة تصدر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل.