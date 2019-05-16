ضبط صاحب شركة كَوَّنَ عصابة للنصب على المواطنين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على صاحب شركة كون عصابة تخصصت في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين، وكان آخرها استيلائه على مليوني جنيه من أحد الأِشخاص.

بدات تفاصيل الواقعة حينما تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص (صاحب شركة مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) أن 3 أشخاص خدعوه بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مليوني جنيه، مقابل بيعهم قطعة أرض مساحتها 525 متر كائنة بمنطقة كينج ماريوط بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، عقب إيهامه بملكيتهم لقطعة الأرض، باستخدام مستندات وعقود بيع مصطنعة.

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بالبحث والتحري تبين صحة الواقعة وأن الجناة كَوَّنوا عصابة تخصصت في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على النحو السابق.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أحدهم (صاحب مكتب للاستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم ثان العامرية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمَيْن الهاربَيْن.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط الهاربَيْن، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.