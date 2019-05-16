الجيش الألماني يُوقف تدريب القوّات العراقيّة بسبب التوترات في المنطقة

وكالات- أعلن الجيش الألماني إيقاف تدريباته لقوات الجيش العراقي بسبب تزايد التوترات في المنطقة. وأكدت دوائر عسكرية في برلين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، الأربعاء 15 ماي 2019، أن هذه الخطوة أتخذت بالتنسيق مع شركاء ألمانيا داخل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

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