قتل 4 أشخاص، وأصيب 17 آخرون، في مظاهرات شهدتها محافظة النجف العراقية قرب أحد المولات التجارية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الخميس أن القوات الأمنية تمكنت من

وكان العشرات من مواطني النجف قد نظموا تظاهرة أمام مول في المحافظة، للمطالبة بإغلاقه. في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الخميس أن القوات الأمنية تمكنت منإلقاء القبض على خمسة من الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، وجميعهم من حرس المول.وكان العشرات من مواطني النجف قد نظموا تظاهرة أمام مول في المحافظة، للمطالبة بإغلاقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 21 في مظاهرات بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.