مقتل وإصابة 21 في مظاهرات بالعراق

قتل 4 أشخاص، وأصيب 17 آخرون، في مظاهرات شهدتها محافظة النجف العراقية قرب أحد المولات التجارية.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي
إلقاء القبض على خمسة من الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، وجميعهم من حرس المول.
وكان العشرات من مواطني النجف قد نظموا تظاهرة أمام مول في المحافظة، للمطالبة بإغلاقه.
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