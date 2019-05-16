يستضيف مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين المقبل اجتماعات الدورة 28 للجنة الدولية لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وتستمر أعمالها 4 أيام.
وذكر بيان للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الدورة الجديدة سوف تبحث في مسئولية أنظمة العدالة الجنائية الفعالة والعادلة والإنسانية والخاضعة للمساءلة.
وأشار البيان إلى أن الدورة 28 للجنة الدولية سوف تستعرض أيضا خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والتي تضم 17 هدفا بخاصة الهدف 16 بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
وأضاف البيان أن الدورة 28 سوف تناقش القرارات التي تتعلق
ونوه البيان إلى أن هذه الدورة سوف تناقش أيضًا الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة ودعم العدالة الجنائية والذي سيعقد في مدينة كيوتو باليابان في أبريل 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين المقبل.. بدء أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.