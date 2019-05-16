الجيش السوري يدك أوكار الإرهابيين في ريفي إدلب وحماة

دمر الجيش السوري، اليوم الخميس، أوكارًا للإرهابيين وآليات بعضها مزود برشاشات وكميات من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم، وذلك في رد الجيش على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن وحدات من الجيش وجهت رمايات صاروخية ومدفعية مكثفة
ونفذت وحدات الجيش سلسلة ضربات على مواقع ومقرات لإرهابيي فتح الشام (تنظيم
وكانت وحدات من الجيش، قد دمرت أمس - حسب سانا - أوكارا لإرهابيي فتح الشام في قريتي جسر بيت الراس والحويز وجبل شحشبو بريف حماة وفي جسر الشغور وحيش وخان شيخون والهبيط بريف إدلب الجنوبي.
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