الصين تعلن توجيه اتهامات بالتجسس بحق مواطنين كنديين

أعلنت الصين، اليوم الخميس، توجيه اتهامات تتعلق بالتجسس إلى كنديين اثنين متخذ بحقهما "تدابير إلزامية" منذ ديسمبر الماضي.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"- خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر
وكانت الصين أعلنت، منتصف ديسمبر الماضي، أنها اتخذت ما وصفته بـ"التدابير الإلزامية" بحق "مايكل كوفريج"، و"مايكل سبافور"؛ للاشتباه في قيامهما بأعمال تمثل تهديدا للأمن القومي الصيني.
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