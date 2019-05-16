محكمة جنائية بالعراق تصدر حكمًا بالمؤبد على مدانة بتهمة الإرهاب

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد اليوم الخميس بمعاقبة مدانة سورية بالسجن المؤبد؛ بتهمة الإرهاب.
وقال المجلس في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه تم إصدار حكما بالسجن المؤبد على مدانة سورية بتهمة
وتابع أن المدانة سكنت في منطقة تلعفر مع زوجها الإرهابي الذي يحمل الجنسية
يذكر أن القضاء العراقي يصدر بين فترة وأخرى أحكاما بالإعدام والسجن بحق متهمين بجرائم إرهابية وجنائية.
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