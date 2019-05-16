محكمة جنائية بالعراق تصدر حكمًا بالمؤبد على مدانة بتهمة الإرهاب

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد اليوم الخميس بمعاقبة مدانة سورية بالسجن المؤبد؛ بتهمة الإرهاب.

‏وقال المجلس في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه تم إصدار حكما بالسجن المؤبد على مدانة سورية بتهمة

الإرهاب، مبينًا أنها اعترفت بدخولها الأراضي العراقية بصورة غير شرعية قادمة من الأراضي السورية.وتابع أن المدانة سكنت في منطقة تلعفر مع زوجها الإرهابي الذي يحمل الجنسيةالإذربيجانية- والذي قتل على يد القوات الأمنية العراقية"، مشيرا إلى أن "المحكمة وجدت كل الأدلة كافية لتجريم المدانة؛ وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون ‏مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".يذكر أن القضاء العراقي يصدر بين فترة وأخرى أحكاما بالإعدام والسجن بحق متهمين بجرائم إرهابية وجنائية.