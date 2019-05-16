نائب وزير الدفاع السعودي: هجمات الحوثيين على "أرامكو" أداة لتنفيذ أجندة إيران

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن ما يقوم به الحوثيون من أعمال إرهابية بأوامر عليا من إيران.
وأوضح خالد بن سلمان - على حسابه في
من إيران.
وأشار إلى أن ما قامت به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لأرامكو يؤكد أنها أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون.
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