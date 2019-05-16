التحالف العربي: العملية العسكرية على مواقع الحوثيين بصنعاء حققت أهدافها بكل دقة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية على مواقع الحوثيين في صنعاء نفذت أهدافها بكل دقة.

وقالت قيادة قوات التحالف - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إنها نفذت عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة ، التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية، أنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات الحوثية

الإرهابية؛ وقد حققت هذه الطلعات الجوية أهدافها بكل دقة.وأكدت القيادة أن ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة العربية السعودية تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب، وأن قوات التحالف لن تتهاون عنمتابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية.وشدد البيان على أن عمليات قوات التحالف ستستمر بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق اليوم ، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، تشمل تحييد قدراتهم على تنفيذ الأعمال العدائية.