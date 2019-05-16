أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية على مواقع الحوثيين في صنعاء نفذت أهدافها بكل دقة.
وقالت قيادة قوات التحالف - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إنها نفذت عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة ، التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية، أنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات الحوثية
وأكدت القيادة أن ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة العربية السعودية تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب، وأن قوات التحالف لن تتهاون عن
وشدد البيان على أن عمليات قوات التحالف ستستمر بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.
كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق اليوم ، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، تشمل تحييد قدراتهم على تنفيذ الأعمال العدائية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: العملية العسكرية على مواقع الحوثيين بصنعاء حققت أهدافها بكل دقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.