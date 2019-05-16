أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، أن استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية في السعودية أتى بأمر إيراني.
أوضح الجبير - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس- أن ميليشيات الحوثي تؤكد يومًا بعد يوم بأنها تنفذ أجندة إيران
أشار إلى أن ميليشيات الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وما أكد ذلك هو استهدافها لمنشآت سعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر عادل الجبير: استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية في السعودية جاء بأمر إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.