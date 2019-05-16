عادل الجبير: استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية في السعودية جاء بأمر إيراني

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، أن استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية في السعودية أتى بأمر إيراني.

أوضح الجبير - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس- أن ميليشيات الحوثي تؤكد يومًا بعد يوم بأنها تنفذ أجندة إيران

وتبيع مقدرات الشعب اليمني.أشار إلى أن ميليشيات الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وما أكد ذلك هو استهدافها لمنشآت سعودية.