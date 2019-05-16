مادورو يندّد بـ"انتهاك حرمة" السفارة الفنزويلية في واشنطن

ندّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"انتهاك حرمة" السفارة الفنزويلية في واشنطن حيث أمرت الشرطة الأميركية نشطاء مؤيّدين له يحتلّون مبنى السفارة بإخلائه.

وقال مادورو في خطاب متلفز "لقد انتهكوا حرمة السفارة".

وأضاف أنّ نظيره الأميركي دونالد ترامب "مسؤول، في نظر القانون الدولي، عن هذا الانتهاك الخطير، ليس فقط قانونياً بل أخلاقياً أيضاً".

وأكّد الرئيس الفنزويلي الذي لا تعترف واشنطن بشرعيته أنّه "لا يمكن لأي قاض في الولايات المتحدة أن يأمر بطردهم".

وأضاف "هذا جنون حقيقي، ولهذا السبب فإنّني أشجبه أمام العالم، من الضروري احترام حصانة السفارة الفنزويلية والأرض القائمة عليها"، مؤكّداً أنه سيثير هذه القضية في المحافل الدولية.

ومنذ شهر تحتلّ مجموعة من الناشطين الأميركيين الذين انخفض عددهم اليوم إلى أربعة ناشطين فقط، مبنى السفارة الواقع في حي جورج تاون الأنيق، وذلك بموافقة حكومة مادورو، وذلك لمنع مندوب عن زعيم المعارضة خوان جوايدو من دخولها.

ويوم الإثنين دخلت الشرطة الأميركية مبنى السفارة لإخطار هؤلاء الناشطين بأنهم يحتلّون المكان بشكل غير قانوني وبأنّ عليهم إخلاءه.

واعترفت حوالى خمسين دولة في مقدّمها الولايات المتحدة بجوايدو رئيساً انتقالياً.

وكان الدبلوماسيون الفنزويليون المعتمدون في واشنطن غادروا مبنى السفارة في 24 إبريل بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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