التحالف العربي يتعهد بملاحقة العناصر الإرهابية في كل اليمن

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الخميس، عن عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، تشمل تحييد قدرات الانقلابيين على تنفيذ الأعمال العدائية.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان إنها “نفذت عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية أنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقد حققت هذه الطلعات الجوية أهدافها بكل دقة”.

وأكد بيان قوات التحالف أن “ما قامت به الميليشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب”.

وشدد البيان على أن “قوات التحالف لن تتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية”.

وأضافت أن “عمليات قوات التحالف ستستمر بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها”.

وكان مراسل “سكاي نيوز عربية” في اليمن قد ذكر أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أغارت على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء ومحيطها.

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وقالت مصادر يمنية إن عدداً من الغارات استهدفت معسكر ألوية الصواريخ في على جبل عطان جنوب غربي صنعاء، ومعسكر النهدين والمقر السابق للفرقة الأولى مدرع، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة وتصاعدت أعمدة الدخان.

واستهدفت الغارات أيضاً معسكر بيت دهرة وفريجة والصمع بمديرية أرحب شمال ومعسكر العرقوب في خولان بمحافظة صنعاء.

المصدر سكاي نيوز عربية