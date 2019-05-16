التحالف العربي: استهداف محطتي النفط جريمة حرب

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اعتبر التحالف العربي بقيادة السعودية، أن استهداف محطتي ضخ النفط في المملكة العربية السعودية يمثل “جريمة حرب”.

وأكد التحالف العربي أن “عملياته مستمرة ضد كافة المواقع التي تنطلق منها أعمال الحوثيين”، مشددا على أنه لن يتهاون في متابعة كل “العناصر الإرهابية في اليمن”.

وأعلن التحالف، اليوم الخميس، أنه بدأ عملية استهداف “نوعية” لأهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء، وأن الغارات طالت مستودعات ومخازن أسلحة ومواقع للجماعة في منطقة جبل عطان.

وأكد التحالف أن العملية تهدف إلى “تحييد قدرات” الحوثيين على تنفيذ “الأعمال التخريبية”، مطالبا السكان المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

من جانبها، أكدت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين شن التحالف ضربات جوية على مناطق متفرقة من العاصمة، بما في ذلك غارتان على خلف السفارة القطرية في منطقة نقم.

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ونقلت وكالة “رويترز” عن أحد السكان المحليين أن الغارات استهدفت تسعة مواقع عسكرية تابعة للجماعة داخل وفي محيط المدينة.

وفي حين نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن سكان محليين، أن موجة الغارات التي استهدفت صنعاء، صباح اليوم الخميس، طالت أيضا منازل سكنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

وجاءت هذه الغارات بعد يومين من استهداف الحوثيين بواسطة طائرات مسيرة محطتين لضخ النفط في خط الأنابيب الرئيسي داخل المملكة السعودية.

المصدر روسيا اليوم