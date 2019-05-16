عاهل البحرين: ندين الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 مايو 2019 01:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات مؤخراً. وقال العاهل البحريني، خلال اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، إن أي محاولة لإثارة الفتن ستواجه بكل حزم. كما شدد الملك حمد بن عيسى على أهمية التزام الجميع بالثوابت الوطنية ونبذ استغلال المنابر الدينية للتعاطف مع الإرهاب. Advertisements وأشار إلى الجاهزية العالية لقوّة دفاع البحرين في حماية الوطن والذود عن مقدراته. المصدر: العربية.نت – محمد العرب

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