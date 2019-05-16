خالد بن سلمان: الحوثي يضع المشنقة على الجهود السياسية

أعلن الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، أن “ما قامت به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد على أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون”.

واعتبر على حسابه في تويتر أن “ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية”.

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المصدر: – العربية.نت