السودان.. رفع المتاريس ووقف التفاوض 72 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 مايو 2019 01:19 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الخميس، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وقال البرهان إن المجلس توصل مع قوى الحرية والتغيير لوقف التصعيد، مشيراً إلى أن المفاوضات تحركت في جو من التقارب مع قوى التغيير، إلا أنه شدد على أن الخطاب العدائي ضد القوات المسلحة خلق نوعاً من الانفلات الأمني، مضيفاً: شهدنا استمراراً في قطع الطرق والسكك الحديد والتصعيد ضد المجلس العسكري.

وقال: “التصعيد في الميدان أفقد الثورة سلميتها”، مضيفاً: “قررنا رفع المتاريس وفتح حركة المواصلات والسكك الحديد. وقررنا وقف التفاوض 72 ساعة”.

البرهان ناشد المواطنين حماية مكتسبات الثورة حتى تصل إلى مرادها وتطلعاتها، مشدداً على أن التصعيد أدى إلى انتفاء سلمية الثورة، ومؤكداً أن القوات ستواصل حماية الثورة وأمن الوطن والمواطنين.

كما دعا لعدم التحرش أو استفزاز قوات الجيش والدعم السريع.

وكانت مصادر “العربية” و”الحدث” أفادت في وقت سابق بتأجيل اجتماع المجلس الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير لأجل غير مسمى.

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وأضافت المصادر أن قوى الحرية والتغيير ستصدر خارطة توضح حدود اعتصامها أمام قيادة الجيش السوداني.

كما أشارت المصادر إلى تكوين لجنة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لإزالة المتاريس من شوارع الخرطوم، مؤكدة أن قوى الحرية أخلت طرفها من أي إغلاق لشوارع خارج منطقة الاعتصام.

والأربعاء، وقع 8 جرحى في إطلاق نار في محيط الاعتصام وسط العاصمة السودانية الخرطوم، فيما بدأت قوات الأمن بإزالة متاريس الاعتصام.

كما نقل موفدنا عن شهود عيان تأكيدهم وقوع إصابات بالرصاص في صفوف المعتصمين، ومقتل أحد المعتصمين خلال إطلاق النار.

المصدر: العربية.نت