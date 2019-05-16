كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى مظاهرات بالنجف العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 4 أشخاص، وأصيب 17 آخرون، فى مظاهرات شهدتها محافظة النجف العراقية قرب أحد المولات التجارية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الخميس، أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، وجميعهم من حرس المول.

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وكان العشرات من مواطنى النجف قد نظموا تظاهرة أمام مول فى المحافظة، للمطالبة بإغلاقه.