كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميركل": المفوضية الأوروبية لن تستطيع وقف تنفيذ نورد ستريم 2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن المفوضية الأوروبية لن تكون قادرة على وقف تنفيذ مشروع نورد ستريم 2، مع التعديلات الجديدة على توجيه الغاز الأوروبي، والتي تنص على قواعد التشغيل للأقسام البحرية لخطوط أنابيب الغاز في الاتحاد الأوروبي، وليس من المتوقع أن يكون لها بالكامل تأثير مقيد.

وخلال المناقشات التي جرت في مدينة رافنسبورغ الألمانية، مساء الأربعاء، قالت "ميركل"، إنه على مستوى الاتحاد الأوروبي، تمت الموافقة على مشروع خط الأنابيب في معظمه.

Advertisements

وأضافت "ميركل"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هاندلسبلات"، "أن توجيه الغاز يمنح المفوضية الأوروبية نفوذًا أكبر للاعتراضات، لكنه لن يعرقل تنفيذه"، مشيرة إلى أنها تعتبر المشروع "مقبولاً".

ولفتت "ميركل"، أيضًا، إلى أن عبور الغاز عبر أوكرانيا لا يزال يمثل قضية مهمة، موضحة: "يجب أن تظل أوكرانيا دولة عبور، على الرغم من نورد ستريم 2".

وأشارت إلى أن هذه القضية قد نوقشت مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأنها كانت تخطط لإثارتها مع الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي.