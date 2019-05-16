كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الانتخابات الهندية تقلل الحملة بعد العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلصت لجنة الانتخابات الهندية من الحملة الانتخابية لمدة يوم في ولاية البنغال الغربية بعد عدة اشتباكات قبل الانتخابات التي من المقرر أن تجرى يوم الاحد.

وفي أمر صدر، اليوم الخميس، استشهدت الهيئة المكونة من ثلاثة أعضاء بـ"حوادث متنامية من الاضطرابات والعنف" والتي كانت تخلق "ذهان الخوف" بين الناخبين كسبب لتقليص الحملة الانتخابية.

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وتشاجر المؤيدين السياسيين المتنافسين يوم الثلاثاء، بالعصي والحجارة خلال تجمع لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، والذي يحاول انتزاع مقاعد من مؤتمر ترينامول، وهو حزب إقليمي قوي يحكم حاليًا ولاية البنغال الغربية.

عادةً ما تستمر الحملات حتى 48 ساعة قبل فتح صناديق الاقتراع، وفقًا للقانون الهندي.

تصوّت تسع دوائر انتخابية برلمانية، يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة والأخيرة من الانتخابات المتداخلة التي استمرت أسابيع في الهند.