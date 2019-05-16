كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعتقل رسميا كنديين في قضية مرتبطة بشركة هواوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، شينج شوانغ، اليوم الخميس، إن الصين ألقت، رسميًا، القبض على مواطنين كنديين، وهما؛ مايكل كوفريج ومايكل سبافور، وأنه قد تم اعتقالهما بزعم سرقة أسرار الدولة.

ولم يعط "شينج" أي تفاصيل أخرى.

"كوفريج"، هو دبلوماسي كندي سابق وخبير في مجموعة الأزمات الدولية، و"سبافور" رجل أعمال يتمتع بخبرة طويلة في كوريا الشمالية.

تم إلقاء القبض على الاثنين في 10 ديسمبر بعد القبض على منغ وانزهو، وهو مسؤول تنفيذي كبير في شركة الاتصالات العملاقة هواوي، في مدينة فانكوفر، بكندا، في الأول من ديسمبر بناء على طلب السلطات الأمريكية التي تريد تسليمها لمواجهة تهم الاحتيال.