كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أوكرانيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوّت البرلمان الأوكراني على أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، فولوديمير زيلينسكي، الجديد الأسبوع المقبل، مما يتيح إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وكان تصويت مجلس الشيوخ الأعلى، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة لتحديد موعد تنصيب فولوديمير زيلينسكي في 20 مايو.

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وقال "زيلينسكي"، الممثل الكوميدي الشعبي الذي لا يتمتع بخبرة سياسية، إنه سيسعى لإجراء انتخابات لأن البرلمان الحالي في رأيه فقد ثقة الناس.

يمنح الافتتاح الاثنين المقبل، "زيلنسكي" نافذة لمدة سبعة أيام لحل البرلمان في وقت مبكر، وخلاف ذلك، سوف يكمل البرلمان ولايته التي تنتهي في نوفمبر.

فاز "زيلينسكي" على الرئيس الحالي في جولة الإعادة الشهر الماضي، وحصل على 73% من الأصوات.