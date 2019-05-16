كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين ترفض العقوبات الأحادية على شركاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية كاو فنغ، إن بكين تعارض بشدة فرض دول أخرى عقوبات أحادية على كيانات صينية، وذلك رداً على أحدث عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات.

وقال كاو للصحافيين في إفادة أسبوعية: "يتعين على الولايات المتحدة تجنب التأثير بشكل إضافي على العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة".

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، إنها "أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى ما يُطلق عليه قائمة الكيانات، في خطوة تمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية دون موافقة مسبقة من الحكومة".

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وعلى نحو منفصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس أمراً تنفيذياً يقضي بحظر استخدام الشركات الأمريكية لمعدات الاتصالات التي تصنعها شركات يُعتقد أنها تمثل تهديداً للأمن القومي.

ولم يحدد الأمر على وجه الخصوص دولة او شركة، لكن مسؤولين أمريكيين صنفوا هواوي في وقت سابق باعتبارها "تهديداً" وضغطوا على حلفاء لمنع استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.

وقال كاو إن "مفهوم الأمن القومي يُساء استغلاله، لايجب أن يستخدم أداةً للحماية التجارية".