كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. انتهاكات النظام القطري لـ حقوق الإنسان في الدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، تقرير معلوماتي عن انتهاكات النظام القطري لحقوق الإنسان في بلده.

وأوضح التقرير، أن ملف حقوق الإنسان في قطر يخضع لمراجعة دورية شاملة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث سجلت قطر العديد من الانتهاكات في السنوات الـ 3 منذ انتهاء آخر مراجعة دورية.

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فقد قام النظام القطري بمجموعة من الانتهاكات تمس الحريات الأساسية للمواطن حسب المنظمات الدولية، ومنها منظمة العفو الدولية.

حيث أصدرت العفو الدولية بيانا في 016 يدين حجب موقع "الدوحة نيوز"، ويصفه بالاعتداء السافر على حرية الإعلام، كما أكدت المنظمة أن العمال الأجانب في قطر عرضة للخطر.