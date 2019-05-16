كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني: العقوبات الأمريكية "غير مقبولة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن بلاده ملتزمة بصفقة نووية دولية، لكن العقوبات الأمريكية المتصاعدة "غير مقبولة".

وقال وزير الخارجية الإيراني للمسؤولين اليابانيين، اليوم الخميس في طوكيو، إن رد بلاده على الإجراءات الأمريكية هو في إطار الاتفاق النووي الحالي وحقوق إيران.

هددت إيران مؤخرًا باستئناف التخصيب العالي خلال 60 يومًا في حالة عدم وجود اتفاق نووي جديد، بما يتجاوز المستوى المسموح به في الاتفاقية الحالية بين طهران والقوى العالمية.