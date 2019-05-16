كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشاهد الأولى لانهيار مبنى فى الصين وإنقاذ 11 شخصا من تحت الأنقاض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشلت خدمات الإنقاذ الصينية 11 شخصا أحياء من تحت أنقاض مبنى فى شنجهاى اليوم الخميس، ويُعتقد أن نفس العدد تقريبا ما زال محاصرا تحت الأنقاض.

وقالت هيئة الإطفاء فى بيان إن المبنى الواقع فى حى تشانجنينج بشنجهاى كان يخضع لأعمال تجديد عندما انهار صباح اليوم وبداخله نحو 20 شخصا.

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وأضافت الهيئة أن أكثر من 150 من رجال الإنقاذ موجودون فى الموقع وانتشلوا 11 ناجيا. ولم تذكر كيف انهار المبنى.