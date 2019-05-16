كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير الدفاع السعودي: أعمال الحوثيين الإرهابية بأوامر عليا من طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير الدفاع السعودي، إن هجمات الحوثيين على منشآت أرامكو تظهر أن الجماعة أداة فى يد إيران، وما يقوم به الحوثيون من أعمال إرهابية يأتى بأوامر عليا من طهران.

Advertisements

وكان تلفزيون العربية ذكر اليوم الخميس نقلا عن التحالف العربى فى اليمن، أن استهداف جماعة الحوثى لمنشآت نفطية فى المملكة فى وقت سابق هذا الأسبوع "يرقى لجرائم حرب".

ونفذ التحالف عدة غارات جوية اليوم الخميس، على العاصمة اليمنية صنعاء، التى يسيطر عليها الحوثيون، ردا على هجمات الطائرات المسيرة يوم الثلاثاء.