كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق المجال الجوي فوق بروكسل 4 ساعات بسبب إضراب مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أغلقت السلطات المجال الجوي فوق بروكسل لعدة ساعات، اليوم الخميس، بسبب الإضراب المفاجئ، الذي دعا إليه مراقبو الحركة الجوية، الذين يطالبون بأجور أعلى وظروف عمل أفضل.
وقال مصدر في مطار بروكسل الدولي لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد أن مراقبي الحركة الجوية ينظمون إضرابًا في هذا الإطار الزمني".
ووفقًا للمصدر، تم بالفعل إلغاء 40 رحلة، وقد يؤثر الإضراب على أكثر من 70 ألف مسافر.
كما طلب المطار من المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم عدم الحضور إلى المطار.
فى وقت سابق اليوم، حذر المطار من أن مركز مراقبة منطقة بروكسل سوف يغلق من الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي [07:30 بتوقيت جرينتش] حتى 1:00 مساء. بسبب "إجراءات صناعية".