باطمة :رمضان خارج المغرب “باسل”.. وهذه أبرز صفات ابنتي غزل – فيديو

قالت الفنانة المغربية دنيا باطمة، إن أجواء شهر رمضان داخل المغرب ليس لها مثيل، وأن قضائه خارج المغرب يجعله بدون طعم.

وصرحت باطمة في حديثها لـ”اليوم24″ أنها لا تستحمل قضاء رمضان خارج بالمغرب، وهو ما دفعها للحلول بين أفراد أسرتها، في انتظار لحاق زوجها البحريني محمد الترك بها، قائلة: “رمضان مكيحلاش ليا خارج المغرب.. والأجواء فشي بلاصة أخرة تكون باسلة”.

وتحدثت باطمة عن ابنتها الوحيدة، غزل، وكشفت بعض الصفات التي تتمع بها شخصيتها، منها الذكاء، والروح المرحة، والعناد، مؤكدة أنها تشبها لدرجة كبيرة.

يذكر أن الفنانة دنيا باطمة تحضر لأغنية وطنية ستكون عن الصحراء المغربية، تصدر بعد شهر رمضان الفضيل على شكل فيديو كليب.