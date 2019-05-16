العنف داخل المستشفيات يخرج أطباء بني ملال للاحتجاج -فيديو

خرج أطباء القطاع العام في المستشفى الجهوي في بني ملال، في وقفة احتجاجية، ضد العنف الذي يتعرضون له داخل المؤسّسات الصحية، في جهة بني ملال خنيفرة.
وانخرطت مجموعة من الأطباء، والممرضين، وتقنيي الصحة، في الوقفة الاحتجاجية، وطالبوا المسؤولين بالتدخل العاجل من أجل حمايتهم من العنف، الذي يتعرضون له.
وحملت النقابات “كدش، وفدش، والنقابة المستقلة للأطباء”، التي دعت إلى الوقفة الاحتجاجية، المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية، في تردي، وتدني خدمات الصحة، التي تدفع ثمنها الشغيلة.
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