بعد رفض تأجيل مباراته أمام “الماط”..الرجاء يدعو منخرطيه لاجتماع حاسم

أعلن المكتب المديري للرجاء الرياضي خلال الساعات الماضية، توجيه دعوة لمنخرطي الفريق، من أجل حضور اجتماع عاجل، لمناقشة اداعيات قرار إقامة مباراة الأسبوع 29 من منافسات الدوري في الموعد الذي حددته لجنة البرمجة، رغم تقديم الرجاء طلباً بتأجيلها إلى حين إقامة باقي اللقاءات المؤجلة للغريم.

وحسب بلاغ رسمي، فإن المنخطرطين سيكون لهم اجتماع، مساء اليوم الخميس، بمقر النادي بالوازيس، لتدراس المستجدات بخصوص الموضوعغـ وحسم القرارت النهائية بخصوص مقاطعة مباراة “الماط” المقبلة من عدمها.

هذا وكان الرجاء الرياضي قد وجه رسالة مفصلة إلى رئيس جامعة الكرة والعصبة الاحترافية لكرة القدم، لتفسير موقفه من طلب إجراء مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة أولاً، المؤجلة، قبل إقامة باقي منافسات الأسبوع 29، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، ليعود الرجاء للضعط بجمع منخرطيه وأخذ موقف نهائي، سواء بالتنقل لتطوان من عدمه.