للدفاع عن المصالح.. مليار مغربي للوبيات أمريكا

كشف التقرير، الذي يصدر تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية حول النفقات المالية التي دفعت لحساب مجموعات الضغط (اللوبيات) للدفاع عن مصالح بعض الدول أمام السلطات ومراكز النفوذ الأمريكية، أن المغرب أنفق رسميا ما مجموعه مليون و380 ألف دولار للدفاع عن مصالحه.

وكشفت الوثيقة أيضا، حسب ما نقله عنها الزملاء في «موروكو وورد نيوز»، أن المغرب تعاقد مع مركز «الدائرة الثالثة»، المختص في «اللوبيينغ»، من أجل تحسين صورته وجهة للصناعات السينمائية، وذلك مقابل حوالي نصف مليون دولار سنويا، فيما تعتبر مؤسسة الواجهة الرئيسة للوبيينغ المغربي في أمريكا، وذلك مقابل 75 ألف دولار شهريا.