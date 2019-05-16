باريس تحتفل بمرور 130 عامًا على تشييد برج إيفل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحيت باريس الذكرى المائة والثلاثين لتشييد برج إيفل بعرض ضخم لليزر يسترجع تاريخ المبنى.

بداية، قام المسؤولون عن النصب التذكاري الشهير بدعوة 1300 طفل "لتناول وجبات خفيفة"، يوم أمس الأربعاء، أسفل البرج المعروف باسم السيدة الحديدية.

وقام البرج بعد ذلك ببث عروض ليزر مدتها 12 دقيقة على الواجهة، تستمر حتى يوم غد الجمعة، والتي تشاهد بشكل مجاني من الأحياء المجاورة. وقد تسلق متسلقون محترفون النصب لتركيب الأضواء من أجل العرض "غير المسبوق".

Advertisements

ويصعد البرج سنويا 6 ملايين شخص، بالإضافة إلى الحشود التي تأتي لإلقاء نظرة على تصميم غوستاف إيفل، الذي صمم للمشاركة في معرض 1889 العالمي.

وكان برج إيفل أطول نصب في العالم في ذلك الوقت، وبفضل قواعد التخطيط الحضري الصارمة، لا يزال البرج يلوح في أفق باريس.