لبيد يدعو ليبرمان للانضمام لحكومة برئاسة "كاحول لافان"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا عضو الكنيست يائير لبيد، من قائمة "كاحول لافان"، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، افيغدور ليبرمان، إلى عدم التوقيع على اتفاق للانضمام إلى الحكومة التي يعمل على تشكيلها بنيامين نتنياهو، والانضمام إلى حكومة بديلة تشكلها قائمته.

وقال لبيد في مقابلة إذاعية اليوم، الخميس، إنه "إذا انضم ليبرمان إلى الحكومة (برئاسة نتنياهو)، فإنه سيضطر إلى التنازل عن مخصصات التقاعد وسيخسر جمهور (المهاجرين) الروس كل شيء مرة أخرى. أما إذا انتظر عدة أشهر، فإنه سيحصل منا على 55 اصبعا أكيدة (في الكنيست) من أجل رفع مخصصات التقاعد إلى المستوى الذي تعهد به. إذ أنه سوية معنا لدينا 61 صوتا" أي أكثر من نصف أعضاء الكنيست.

وتأتي أقوال لبيد في الوقت الذي تبدو فيه المفاوضات الائتلافية بين حزب الليكود بقيادية نتنياهو وليبرمان متعثرة، واحتمال عدم انضمام الأخير للحكومة. وعلى هذه الخلفية، صرح نتنياهو، أمس، أنه قد يشكل حكومة مؤلفة من 60 عضو كنيست، من دون مشاركة ليبرمان فيها.

وقال ليبرمان، أمس، إن المفاوضات الائتلافية متعثرة. وكان ليبرمان قد نشر منشورا في "فيسبوك"، مخاطبا الليكود ونتنياهو، أنه "تعاملوا معنا بجدية، ومن يبحث عن مذنبين إذا لم يتشكل ائتلاف يميني فلينظر في المرآة. ويسرائيل بيتينو يمثل الجمهور الأكثر طلما في دولة إسرائيل، وهذا جمهور يخدم في الجيش، يؤدي الخدمة العسكرية في الاحتياط، يعمل ويدفع ضرائب ولذلك لن نتنازل عن مبادئنا. نريد حكومة يمين بالأفعال وليس بالأقوال".

وكان ليبرمان قد أعلن هذا الاسبوع أنه لن يدعم حكومة لا يشكلها نتنياهو، في إشارة إلى رفضه المشاركة في حكومة يشكلها رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس. ويشار إلى أن احتمال أن يشكل غانتس حكومة هو احتمال ضئيل للغاية.