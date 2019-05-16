انت الان تتابع تفاصيل خبر التحالف السعودي يرتكب مجزرة في صنعاء ويقتل أسرة كاملة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 12:55 مساءً - ارتكب التحالف السعودي الإماراتي مجزرة في حيّ الرباط وسط العاصمة صنعاء، أدت إلى مقتل أسرة بكاملها، بعد أن أعلن التحالف بدء عملية نوعية ضد مليشيات الحوثيين.

وأفاد شهود عيان بمقتل ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال، إثر غارة جوية للتحالف أصابت منزلاً في شارع الرقاص بحيّ الرباط السكني وسط صنعاء.

ونشر ناشطون عديداً من مقاطع الفيديو والصور التي توثق إنقاذ المدنيين من المجزرة، وسط حالة من الخوف والهلع.

وقال الكاتب الصحفي كامل المعمري، من صنعاء، لقناة "الجزيرة": إن "الغارة على حي الرباط المعروف بازدحامه بالسكان المدنيين، أدت أيضاً إلى إصابة عشرة أشخاص وتدمير عديد من المنازل، وسط حالة من الهلع بين السكان".

وبلغت حصيلة ضحايا الغارات على صنعاء حتى الآن ثمانية قتلى، وفق ما أكده الكاتب الصحفي حسين البخيتي.

وقال البخيتي لـ"الجزيرة" إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية إلى جانب الأحياء السكنية.

من جانبه أعلن التحالف السعودي الإماراتي بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للحوثيين، بهدف تحييد قدراتهم على تنفيذ الأعمال العدائية، بحسب وصف البيان الذي طالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدَفة.

Advertisements

ونفذت طائرات التحالف غارات على أهداف ومواقع في صنعاء، واستهدفت بعدة غاراتٍ معسكر الفرقة الأولى مدرع ومعسكر الصيانة بصنعاء.

وذكرت مصادر محلية أن غارات جوية أخرى استهدفت دار الرئاسة وجبل عطان ونقم وجوار شارع هائل.

وأكد سكان محليون أن إحدى الغارات استهدفت منزلاً بحي الرقاص في صنعاء. في حين لم ترِد تفاصيل عن حجم الخسائر.

ويأتي هذا القصف بعد يومين من إعلان الحوثيين استهدافهم "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات مسيَّرة من دون طيار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها التحالف منازل مدنية، فقبل ثلاثة أيام قتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، وأُصيب 12 في غارة على منزل بمديرية قعطبة في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وتقود الرياض وأبوظبي تحالفاً عربياً ضد الحوثيين منذ عام 2015، بدعوة من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية، وإعادة السيطرة على البلاد بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء وعديد من المناطق.

وخلَّفت هذه الحرب آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى نزوح الملايين وتفشِّي الأمراض والمجاعة.