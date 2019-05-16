انت الان تتابع تفاصيل خبر مشرعون أمريكيون يسعون لإبعاد تركيا عن مشروع "إف-35" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 12:55 مساءً - طالب مشروع قرار جديد قدم لمجلس النواب الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا وطردها من مشروع إنتاج طائرات "إف 35"، ووقف بيع هذه الطائرات لها، إذا اشترت منظومة (إس-400) الروسية.

مشروع القرار قدمه، أمس الأربعاء، للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، كل من النائبة الديمقراطية عن مدينة نيويورك، إليوت إنجل، والجمهوري عن ولاية تكساس، مايكل ماكول؛ بخصوص منظومة الدفاع الصاروخي الروسية.

وأوضح البيان أن "تركيا تتعاون مع كل من روسيا وإيران"، موضحاً أن "منظومات الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي تسعى تركيا لشرائها، تقوض أمن الولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وتابع: "كما أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف العلاقات التركية - الأمريكية، ولا تتفق مع استخدام تركيا للطائرة الهجومية المشتركة (إف-35)، ولا تتفق مع مشاركة أنقرة في عملية إنتاجها".

ولفت مشروع القرار إلى أن أنقرة إلى جانب مشاركتها في مشروع طائرات "إف-35"، اشترت عدداً من الأسلحة والمعدات من الولايات المتحدة، مشدداً على أن مجلس النواب يدعم بشكل كامل بيع منظومة "باتريوت" لتركيا.

وأعرب مجلس النواب في مشروع القرار عن إدانته لتركيا لاعتزامها شراء منظومة (إس-400)، مشدداً على أنه "إذا أصرت على هذه الخطوة نطالب باستبعادها من مشروع (إف-35)، ووقف بيع هذه الطائرات لها".

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كما طالب مشروع القرار بفرض عقوبات على تركيا بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا عبر العقوبات" المعروف اختصاراً باسم "كاتسا"، في حالة إكمال صفقة شراء المنظومة الروسية، مطالباً أنقرة بوقف هذه الصفقة على الفور.

تجدر الإشارة إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تقديم مشروعي قانون بنفس المحتوى لمجلس النواب والشيوخ، نصا على وقف بيع طائرات "إف-35" لتركيا إذا واصلت صفقتها مع روسيا بخصوص منظومة (إس-400).

وفي 2017، قررت تركيا شراء منظومة "S400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتخطط أنقرة أيضاً لشراء 100 مقاتلة من طراز "F35" من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حالياً تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.

وكانت تركيا قد تسلمت مقاتلتيْن من طراز "F35"، في يونيو الماضي، ولكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا إحدى الدول الشركاء في مشروع تصنيع مقاتلات "F35"، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وتعد "F35"، مقاتلة متعددة المهام، ويمكن استعمالها في قوات المشاة والبحرية والجو على السواء، ولديها إمكانيات كبيرة في المناورة، وتتمتع بقدرات مسح إلكتروني وتقنية التخفي.