ومن بين الأسئلة الموجهة في الاستبيان لاختبار المشاعر الإيجابية: - هل شعرت براحة كافية البارحة؟ - هل غضبت البارحة؟ وللأسف فقد كان للدول العربية نصيب في قائمة الدول التي اختبرت أقل كم من المشاعر الإيجابية عالميا، فقد عبرت نسبة كبيرة من العراقيين المشمولين بالاستبيان عن اختبارهم لمشاعر غضب ليأتوا في المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا في هذا السياق، كما شملت القائمة فلسطين والمغرب وليبيا.







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كانت هذه تفاصيل خبر أكثر شعوب العالم غضبا.. العراق الاول عربيا والثاني عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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