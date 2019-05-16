وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "وجهت وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، وأجهزة مكافحة الإرهاب، المخابرات الوطني، الامن الوطني، فضلاً عن مستشارية الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي والمفوضية العليا لحقوق الانسان، واللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي، بالتنسيق فيما بينها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة المختصة بـ (النظر في النزاعات والدعاوى الكيدية للمعتقلين والمخطوفين والمفقودين والمقبوض عليهم احترازياً في المحافظات المحررة)".



وأوضحت، أن "التوصيات قضت بقيام اللجنة المذكورة تسريع عمليات البحث والتقصي والتحقق عن المفقودين والكشف عن مصيرهم وحسم ملفهم والتوصل إلى أفضل النتائج، من خلال زيارة المحافظات المعنية للّقاء المسؤولين فيها من رؤساء محاكم الاستئناف والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات واعضائها ولجانها، ورؤساء الوحدات الإدارية واللجان الأمنية ومديري الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية، وقيادات العمليات، والعشائر ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن دوائر الدولة ومؤسساتها وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية".



وأشارت الأمانة في بيانها، إلى أن التوصيات تضمنت أيضاً، "إضافة ممثل عن حكومة إقليم كردستان الى عضوية اللجنة أعلاه، للمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين في محافظات الإقليم، بالإضافة الى تسمية مقررٍ للّجنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر توجيه حكومي بتسريع عمليات البحث والكشف عن مصير المفقودين بالمناطق المحررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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