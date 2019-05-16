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تعزيزات من الشرطة الاتحادية تصل إلى كركوك

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تعزيزات قوامها لواءين من الشرطة الاتحادية وصلت إلى محافظة كركوك".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك يأتي من أجل دعم الملف الأمني في أطراف كركوك".


وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل أربعة ضباط ومنتسب من الشرطة الاتحادية بـ"اعتداء إرهابي غادر" في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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