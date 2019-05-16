حريق في المدينة القديمة بكربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع اليوم، في مخزن للاثاث بشارع العباس وسط المدينة القديمة في كربلاء، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف ان "فرق الدفاع المدني توصل عمليات السيطرة على الحريق ومنع انتشاره بمشاركة اكثر من اربعة فرق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".
يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
واضاف ان "فرق الدفاع المدني توصل عمليات السيطرة على الحريق ومنع انتشاره بمشاركة اكثر من اربعة فرق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".
يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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