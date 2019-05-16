شجار عنيف بجوار المسجد النبوي.. فيديو

ويظهر الفيديو عددا من الأشخاص وهم يوجهون الضربات واللكمات لبعضهم بعضا في حين لم يعرف حتى الآن سبب الشجار.

ووقعت المشاجرة قبل الإفطار بوقت قليل حيث توجد في المكان أكواب للشرب وأطعمة.