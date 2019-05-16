مقتل مدني بنيران مسلحين غرب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الزيدان في قضاء أبي غريب، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد استقراراً أمنياً بشكل نسبي لكنها تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بعبوات ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف مدنيين وعناصر أجهزة أمنية.