فرصة ماي الأخيرة.. العموم يصوت على البريكست في يونيو

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في فرصتها الأخيرة، أعلنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، طرح خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، للتصويت أمام مجلس العموم للمرة الرابعة، فهل تنجح في تمريرها؟

حددت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، موعدًا لمواجهتها الأخيرة في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووعدت بطرح خطتها حول الخروج للتصويت أمام مجلس العموم في بداية يونيو المقبل، في الوقت الذي لم تسفر فيه المحادثات مع حزب العمال المعارض عن اتفاق، إلا أنها تأمل في الحصول على دعم أعضاء مجلس العموم، الذين فوجئوا بتوجهات الناخبين في الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها بريطانيا، من أجل إنهاء العملية التي تسببت في خسائر جمة للحزبين الرئيسيين في البلاد.

حيث نقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن ستيف باركلي وزير شؤون البريكست قوله: "لقد حان الوقت للبرلمان لاتخاذ قرار"، مضيفا أن "البلد بحاجة للمضي قدما". وكانت خيارات ماي قد نفدت، ما اضطرها لبدء محادثات مع حزب العمال قبل سبعة أسابيع، بحجة أن الخيارات الأخرى لم تنجح، لكن المحادثات لم تحقق تقدما. وكانت تتضمن

حيث نقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن ستيف باركلي وزير شؤون البريكست قوله: "لقد حان الوقت للبرلمان لاتخاذ قرار"، مضيفا أن "البلد بحاجة للمضي قدما". وكانت خيارات ماي قد نفدت، ما اضطرها لبدء محادثات مع حزب العمال قبل سبعة أسابيع، بحجة أن الخيارات الأخرى لم تنجح، لكن المحادثات لم تحقق تقدما. وكانت تتضمن المرحلة التالية من خطة ماي، كما تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، عقد سلسلة من التصويتات الإرشادية في البرلمان، إذا فشلت المحادثات، وهي المرحلة التي يبدو أنه قد تم تعليقها. بدلا من ذلك، قررت طرح مشروع قانون اتفاق الخروج، الذي من شأنه أن يصبح قانونا، في حالة تمريره، على البرلمان في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو المقبل. ويذكر أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قد قوبل بالرفض أكثر من مرة منذ العام الماضي، حيث حاولت ماي الحصول على أغلبية في البرلمان لتمرير الاتفاق. الانتخابات المحلية تزيد صعوبات بريطانيا في البريكست وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ماي فشلت ثلاث مرات في إقناع مجلس العموم بالتصويت لصالحه، حيث يعارض الاتفاق بعض النواب المحافظين، وحلفائها في الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، بسبب البنود المتعلقة بالخطة البديلة للحدود الأيرلندية. Advertisements وإذا تم رفض اتفاق الخروج، فلن تستطيع ماي طرحه للتصويت مرة أخرى دون إنهاء هذه الدورة البرلمانية وبدء دورة جديدة، الأمر الذي يتطلب مراجعة اتفاقية تشكيل الحكومة مع الحزب الديمقراطي الوحدوي الذي يدعم حكومة الأقلية، وهذا يعني بالتأكيد انتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد. وفي محاولة للخروج من هذا المأزق، وضعت تيريزا ماي خطتها أمام زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، في اجتماع استمر ساعة في البرلمان مساء الثلاثاء، والذي أخبرها أن حزبه لن يدعم اتفاق الخروج دون موافقة رسمية، وفقا لشخص مطلع على مناقشاتهم. ووفقا لبيان حزب العمال، قال كوربين "أعرب عن شكوكي حول مصداقية الالتزامات الحكومية، في أعقاب التصريحات التي أدلى بها نواب حزب المحافظين ووزراء الحكومة الذين يسعون إلى استبدال رئيس الوزراء". المعارضة البريطانية لتيريزا ماي: تعلمي من يورجن كلوب وتقول "بلومبرج" إنه من الصعب جدا أن نرى كيف سيمرر مشروع القانون بدون دعم حزب العمال، ففي آخر مرة طلبت ماي من البرلمان الموافقة على اتفاقها، في 29 مارس الماضي، رفضه مجلس العموم بأغلبية 344 صوتا مقابل 286. وعلى الرغم من أن مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي الرئيسيين بمن فيهم بوريس جونسون وجاكوب ريس-موج، صوتوا لصالح الاتفاق خلال هذا التصويت، إلا أن 34 نائبا آخرين من حزب المحافظين ما زالوا صامدين وصوتوا ضده، وهو ما دفعها للبدء في محادثات مع حزب العمال. في السياق نفسه، قال أوين باترسون عضو حزب المحافظين، والمعارض لاتفاق ماي، يوم الأربعاء، إنه لن يدعم مشروع القانون عند تقديمه أمام البرلمان، مما يشير إلى أنها ستعاني مرة أخرى من أجل الحصول على الأصوات الكافية لتمرير الاتفاق، وقد تضطر إلى الاعتماد على أصوات حزب العمال. وفي الوقت نفسه، قال فينس كابل زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار الذي يملك 11 عضوا في مجلس العموم، إن دعمه للاتفاق مشروط بإجراء استفتاء ثانٍ على الخروج من الاتحاد الأوروبي. كيف تتدخل روسيا في انتخابات البرلمان الأوروبي؟

ويبقى أمل رئيسة الوزراء الوحيد هو أن تكون نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، المقرر لها الأسبوع المقبل، سيئة للغاية إلى درجة أن يشعر نواب حزبي المحافظين والعمال في مجلس العموم أنهم بحاجة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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